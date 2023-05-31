Gaziantep’te feci kaza: 1 kişi yanarak can verdi 9 kişi yaralı

Olay gece saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen aynı yönde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönerken, diğer otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazada, 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. 9 yaralı ise çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.