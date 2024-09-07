Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ahmet Gussen'in kullandığı kamyonet sollama yaparken hafif ticari araca çarparak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri sürücüler ile 8'i ağır toplam 22 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 21 yaralı