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Giriş Tarihi: 7.9.2024 18:06 Son Güncelleme: 7.9.2024 18:23

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 21 yaralı

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan açık kasa kamyonet sollama yaptığı sırada hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ölürken, 8’i ağır 21 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 21 yaralı

Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ahmet Gussen'in kullandığı kamyonet sollama yaparken hafif ticari araca çarparak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri sürücüler ile 8'i ağır toplam 22 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 21 yaralı

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Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 21 yaralı
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