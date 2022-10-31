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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:06 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:11

Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa Karayolunun Nizip ilçesi yakınlarında gece meydana gelen kazada Ahmet Kurt yönetimindeki otomobil ile Hasan Yıldız yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Hüseyin Yıldız (58) ile diğer otomobilde bulunan yolcu Cemile Kurt (46) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer sürücü Ahmet Kurt (42) ve babası Cuma Kurt (72) ve çocukları L. K. (14), İ. K. (7), Y. K. (12), C.K. (2) Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Cuma Kurt'un durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
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