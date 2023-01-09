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Giriş Tarihi: 9.1.2023 04:00

Gaziantep'te feci kaza! 2’si ağır 10 yaralı

Gaziantep'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis minibüsü ve otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunuyor

DHA
Gaziantep’te feci kaza! 2’si ağır 10 yaralı

Kaza gece saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Abidin Alıcı yönetimindeki servis minibüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis minibüsü ve otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gaziantep'te feci kaza! 2’si ağır 10 yaralı
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