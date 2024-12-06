Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı!

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.