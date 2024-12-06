Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Karkamış ilçesinin kırsal Alaçalı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki araziye savruldu. Aracın hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ve Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.