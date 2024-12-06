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Giriş Tarihi: 7.12.2024

Gaziantep’te feci kaza 3 ölü 2 yaralı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te feci kaza 3 ölü 2 yaralı
Gaziantep'te takla atarak yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Karkamış ilçesinin kırsal Alaçalı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki araziye savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Gaziantep’te feci kaza 3 ölü 2 yaralı
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