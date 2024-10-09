Gaziantep’te feci kaza! Otomobil refüje çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'teki kaza, gece saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Hani yönetimindeki 27 MC5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra taklalar attı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsü Muhammed Hani'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Hani'nin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.