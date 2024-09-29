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Giriş Tarihi: 29.9.2024 11:04 Son Güncelleme: 29.9.2024 11:04

Gaziantep’te feci kaza: Yusuf Eren Aslan kurtarılamadı!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çok acı bir olay meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Eren Aslan (18), hayatını kaybetti...

DHA
Gaziantep’te feci kaza: Yusuf Eren Aslan kurtarılamadı!

Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Servet U. (22) yönetimindeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Eren Aslan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yola savrulurken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Servet U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı...

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Gaziantep’te feci kaza: Yusuf Eren Aslan kurtarılamadı!
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