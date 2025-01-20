Gaziantep’te feci yangın: 2 çocuk yaşamını yitirdi!

Nizip ilçesinin Belkıs mahallesi Karakoç sokakta bulunan bir evin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde yalnız olduğu öğrenilen 1 yaşındaki Hüseyin ve 2 yaşındaki Aras Saçkesen yanmış olarak evden çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, talihsiz çocukların cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, eşi cezaevinde olan anne Sude Saçkesen'in süt almak için bakkala gittiği, döndüğünde evden yükselen dumanları gördüğü öğrenildi.