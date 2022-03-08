Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.3.2022 13:02 Son Güncelleme: 8.3.2022 13:16

Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te terörle mücadele ekiplerinin 4 ilde yaptığı FETÖ operasyonunda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Gaziantep merkezli olarak 4 ilde düzenlenen operasyonda yapılan baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Rusya’dan şoke eden iddia! ‘Ukrayna tüm belgeleri yok etti!’
Rusya Ukrayna savaşında AB büyük adımı attı! Peki, şimdi ne olacak? Ukrayna, Gürcistan, Moldova...
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bungesliga..."
Koza ve Naksan’da mülkiyet devlete geçiyor
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu: Savaşta kadınların verdiği mücadeleyi dünyaya duyurdum
New York Times: ABD ve NATO Ukrayna'ya 17 binden fazla tanksavar soktu
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA