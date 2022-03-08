Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Gaziantep merkezli olarak 4 ilde düzenlenen operasyonda yapılan baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.