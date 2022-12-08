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Giriş Tarihi: 8.12.2022 09:29

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden biri tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden biri tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden biri tutuklandı
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