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Giriş Tarihi: 8.9.2024 20:07 Son Güncelleme: 9.9.2024 00:11

Gaziantep'te gizemli cinayet

Gaziantep'te bir kişi evde silahla vurularak öldürüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te gizemli cinayet

Şahinbey ilçesinin Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç sokağı Işıkkent sitesinde meydana gelen olayda, 112 Acil Yardım Hattına gelen intihar ihbarı üzerine adrese giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri 19 yaşındaki Selim Baydolozoğlu'nu ölü, 19 yaşındaki Orhan Yünten ise ayağından bıçakla yaralı halde kanlar içinde buldu.

Yapılan incelemede olayın intihar değil cinayet olduğu ortaya çıkarken yaralı şahıs ambulansla hastaneye, yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu yaralı şahıs silahını temizlerken arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu iddia ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Gaziantep'te gizemli cinayet
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