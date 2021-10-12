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Giriş Tarihi: 12.10.2021 18:00

Gaziantep'te hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

AA
Gaziantep’te hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Murhaf Elsilo idaresindeki 27 P 2478 plakalı traktör Karkamış-Nizip kara yolunun Soylu mahallesi yakınlarında Ümit Düştü yönetimindeki 45 MC 9133 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve annesi Lütfiye Can yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gaziantep'te hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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