Gaziantep’te hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te Murhaf Elsilo idaresindeki 27 P 2478 plakalı traktör Karkamış-Nizip kara yolunun Soylu mahallesi yakınlarında Ümit Düştü yönetimindeki 45 MC 9133 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve annesi Lütfiye Can yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.