Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te "Hawala" yöntemiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.8.2024 14:01 Son Güncelleme: 14.8.2024 14:12

Gaziantep'te "Hawala" yöntemiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te, Ortadoğu ülkelerine yönelik “hawala” adı verilen yöntemle kara para akladıkları belirlenen bir çeteye yönelik baskında milyonlarca dolar ele geçirildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te Hawala yöntemiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Şehitkâmil ilçesinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde yüksek miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisi alan ekipler, yasadışı ve kayıt dışı para transferi yöntemi olan "HAWALA" sistemi kullanarak haksız kazanç elde eden (M.A), (S.B), (M.A), (A.B), (C.H), (M.A), (A.İ) isimli 6 şüpheli şahsa operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 milyon 336 bin 773 ABD Doları, 6 bin 30 Euro, 9 bin 870 Türk Lirası, 31 bin 256 Suudi Arabistan Riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te "Hawala" yöntemiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA