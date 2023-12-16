Gaziantep’te huzur operasyonu! 132 şüpheliye gözaltı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde umuma açık yerler ile yollarda kontrol ve arama çalışması yapıldı. 15.12.2023 günü 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada; 22 bin 257 şahıs sorgulanırken 132 şüpheli yakalandı. 7 bin 268 aracın sorgulandığı uygulamada 411 bin 485 TL para cezası uygulanırken, 3 araç da trafikten men edildi.

Uygulama sonucunda 51 gram metamfetamin, 204 gram esrar, 284 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 gram jamaika, 82 karton sigara, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kesici delici alet ve 373 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.