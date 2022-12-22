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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:45 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:47

Gaziantep’te içki operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep’te jandarma tarafından yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenlendi. 28 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te içki operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yaklaşan yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Son bir haftada, operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 150 litre kaçak viski, 75 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı, 30 litre sahte votka, 20 litre sahte şarap, 20 adet votka aroma kiti, 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda ise 132 adet kaçak cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, Roma Döneminden kalma 2 parça tarihi eser, 1 Gözyaşı Şişesi, 25 gram kubar esrar, 30 gram Metamfetamin, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 320 cinsel içerikli çikolata/mendil ele geçirildi.

28 ayrı adrese yapılan baskınlarda yakalanan 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Gaziantep’te içki operasyonu: 35 gözaltı
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