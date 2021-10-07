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Giriş Tarihi: 7.10.2021 00:27 Son Güncelleme: 7.10.2021 00:34

Gaziantep’te ilginç kazalar kameralara yansıdı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Gaziantep’te ilginç kazalar kameralara yansıdı

Gaziantep’te trafik kurallarına uyulmasına dikkat çekmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafik kazası görüntüleri paylaşıldı.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden ve nüfusu gittikçe artan Gaziantep'te, trafik kurallarına uyulması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin önemli kavşaklarındaki kazalardan görüntüler paylaşıldı. Sürücülerin trafik kurallarına tam uymadığı ve dikkatsizliği nedeniyle ortaya ilginç ve dikkat çekici kazalar görüntülere yansıdı. Trafik kurallarının hayati önem taşıdığı ve trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Gaziantep’te ilginç kazalar kameralara yansıdı | Video

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Gaziantep’te ilginç kazalar kameralara yansıdı
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