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Giriş Tarihi: 22.7.2024 09:34 Son Güncelleme: 22.7.2024 09:50

Gaziantep'te isçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı

Gaziantep'te 2 işçi servisi ile bir TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada 21 işçi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te isçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana gelen kazada Orhan D. idaresindeki işçi servisi ile Osman E. kontrolündeki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından işçi servisi savrularak yol kenarında park halinde buluna bir tırın dorsesine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 21 işçiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Gaziantep'te isçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı
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