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Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:40 Son Güncelleme: 17.11.2022 13:41

Gaziantep’te kadın cinayeti

Gaziantep'te KHK ile meslekten atılan FETÖ’cü eski polisin öldürdüğü 3 çocuk annesi eşi gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kadın cinayeti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edilen Mehmet Bozan Yavuz (52) boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Yavuz'u (42) evlerinin bulunduğu sitenin önünden silahla başından vurarak öldürdü.

3 çocuk annesi kadının, şiddet uyguladığı nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mehmet Bozan Yavuz'un eve girmeye çalıştığı, kadının engel olmak istediği sırada cinayeti işlediği öğrenilirken, olay yerinden kaçan Yavuz, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Derya Yavuz'un cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Şehitkamil ilçesinin Aktoprak mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 ŞUPHELİ GÖZALTINDA, UZAKLAŞTIRMA KARARI YOK

Öte yandan cinayetle ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada Mehmet Bozan Yavuz'un yanı sıra 1 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.
Valilik açıklamasında olayla ilgili şu bilgilere yer verildi: "16 Kasım 2022 Çarşamba günü ilimiz Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi 20 Nolu Cadde üzerinde işlenen cinayet olayında, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Y. tarafından tehdit edildiği gerekçesi ile 06 Ocak 2021 tarihinde 1 ay süre ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici tedbir kararı uygulanan. Ancak sonrasında devam eden koruyucu/önleyici herhangi bir tedbir kararı bulunmayan D.Y'nin ateşli silahla uğradığı saldırı sonucunda öldürüldüğü anlaşılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, biri 2016 yılında 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkartılan eski emniyet mensubu olan eşi olmak üzere toplamda 2 şüpheli olayın hemen akabinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Gaziantep’te kadın cinayeti
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