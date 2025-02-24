Gaziantep’te cinayet! Sokak ortasında katletti

Nizip ilçesinin Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Necla Özbiber, sokakta yürürken eski eşi Mahmut Külekçi'nin saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan kadını görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrol sonrasında sokak ortasında kanlar içinde yatan kadınım hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süre önce eşinden ayrılarak çocuklarıyla birlikte babasının evine yerleştiği öğrenilen Necla Özbiber'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.