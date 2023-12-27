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Giriş Tarihi: 27.12.2023 14:15

Gaziantep'te 'Kalkan' operasyonu: 58 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 58 kaçak göçmen yakalandı. 4 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

DHA
Gaziantep’te ’Kalkan’ operasyonu: 58 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yasa dışı yollarla girdiği belirlenen kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan' operasyonu düzenledi.

58 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda 13'ü bir otomobil içerisinde, 45'i ise çiftlik evinde olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler A.T., C.K., O.A. ve C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep'te 'Kalkan' operasyonu: 58 kaçak göçmen yakalandı
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