Gaziantep’te kan donduran olay! Öz abisini av tüfeğiyle öldürdü...

Gaziantep'te kan donduran bir olay meydana geldi. Kadir M. (16), tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi (23) av tüfeği ile vurarak öldürdü. İşte Gaziantep'teki korkunç olayın detayları...
KANLAR İÇERİSİNDE KALDI
Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Kadir ve Cumali M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kadir M., ağabeyi Cumali'ye av tüfeği ile ateş açtı. Cumali M. kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Cumali M., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Cumali M., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cumali M.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.