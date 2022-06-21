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Giriş Tarihi: 21.6.2022 19:56 Son Güncelleme: 21.6.2022 20:11

Gaziantep'te kan donduran olay! Öz abisini av tüfeğiyle öldürdü...

DHA
Gaziantep’te kan donduran olay! Öz abisini av tüfeğiyle öldürdü...

Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki Cumali M., tartıştığı kardeşi Kadir M. (16) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gaziantep'te kan donduran bir olay meydana geldi. Kadir M. (16), tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi (23) av tüfeği ile vurarak öldürdü. İşte Gaziantep'teki korkunç olayın detayları...

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Kadir ve Cumali M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kadir M., ağabeyi Cumali'ye av tüfeği ile ateş açtı. Cumali M. kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Cumali M., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Cumali M., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cumali M.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Kadir M.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Gaziantep'te kan donduran olay! Öz abisini av tüfeğiyle öldürdü...
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