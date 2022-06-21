Gaziantep’te kan donduran olay! Öz abisini av tüfeğiyle öldürdü...

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Kadir ve Cumali M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kadir M., ağabeyi Cumali'ye av tüfeği ile ateş açtı. Cumali M. kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.