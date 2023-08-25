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Giriş Tarihi: 25.8.2023 09:45 Son Güncelleme: 25.8.2023 10:06

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Gaziantep'te çevre yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli mevkisinde meydana gelen kazada, aynı yöne doğru giden Mustafa Yoldaş (34) yönetimindeki hafif ticari araç ile Hasan Çevik (39) yönetimindeki çimento yüklü kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada boş araziye devrilen kamyonun şoförü Hasan Çevik'in hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Mustafa Yoldaş ile 2 kişi ise yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren kamyon sürücüsü Hasan Çevik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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