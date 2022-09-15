Gaziantep’te kaza: 2 ölü

Gaziantep Nurdağı ilçesinin Kartal Mahallesi'nde Lamih Ağaslan idaresindeki asfalt yüklü kamyon ile karşı yönden gelen Beşar Veys'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil ikiye bölünürken, kamyon da şarampole devrildi. Kazada sürücüler Lamih Ağaslan (57) ile Beşar Veys (47) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan Muhammed Veys ise ağır yaralandı.
Veys, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, 2 sürücünün cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.