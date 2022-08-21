Gaziantep’te kazada ölenler toprağa verildi

Gaziantep'te meydana gelen feci trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Muhammed Abdulkadir Esen'in Şanlıurfa'daki canlı yayın görevine bu kentte yaşayan ailesini de görebilmek için gönüllü talip olduğu ortaya çıktı. Muhabir olarak görev yaptığı İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görev dağılım toplantısı sırasında Şanlıurfa'da bir canlı yayın görevi olduğunu öğrenince gönüllü olarak programa gitmek isteyen Esen'in, "Ailemi özledim, program bittikten sonra belki ailemi de görürüm" dediği öğrenildi.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde öğrenciyken bir yandan da muhabir olarak çalışan ve geçen yıl okulundan başarı ile mezun olan genç gazetecinin daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler..." şeklindeki paylaşım ise yürek burktu.

YARDIM İÇİN DURDU, CANINDAN OLDU

Aynı kazada can verenler arasında yer alan 47 yaşındaki Mehmet Özsoylu'nun Şanlıurfa'dan Bursa'ya baklava götürdüğü, memleketine dönüşte kazayı görünce aracını durdurup kazazedelere yardım ederken can verdiği ortaya çıktı. Bir hafta önce ilk kez torun sahibi olduğu öğrenilen Özsoy'un oğlu ve kızı, yaralı olduğu bilgisini aldıkları babalarını hastanelerde bulamayınca geldikleri Adli Tıp Kurumunda acı haberi öğrenince yıkıldı. Baygınlık geçiren genç kadın, "Bu acıya nasıl dayanırım, bu haberi anneme nasıl vereyim" diye ağıt yaktı.

Kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan acil tıp teknisyeni 2 çocuk annesi Tuba Uzdilli (38), ambulans sürücüsü 2 çocuk babası Abdullah Kütük (50), ambulans sürücüsü Halil Özden (33) ile İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep Valisi Davut Gül Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep milletvekilleri protokol mensupları sağlık çalışanları ile yakınları katıldı. Törende meslektaşlarının özgeçmişlerini okuyan bir sağlık çalışanının "Ambulanslarda kişi kodu yoktur, ekip kodu olur. Anonslar da ekip koduyla yapılır. Ölürseniz ekip olarak ölür, kalırsanız da ekip olarak kalırsınız. Onlar ekip olarak öldüler" şeklinde sözlerin yürek yaktı.

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren 3 itfaiye personeli Ahmet Polat (29), Mehmet Polat (57) ve Mehmet Bozkurt (59) için İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törene ise; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri ve kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

BABAYA SON ÖPÜCÜK

Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Polat'ın eşi Dilek Polat ise çocuğunu kucağına alarak eşinin fotoğrafını son kez öptürdü. Ahmet Polat'ın çocukları Yakup ve Yusuf ise babalarının fotoğraflarına dokundu. Mehmet Polat, Ahmet Polat ve Mehmet Bozkurt'un mesai arkadaşları itfaiyeciler de gözyaşı döktü.

SEN BENİM AŞKIMDIN

Yaşamlarını yitiren 3 sağlıkçı, 3 itfaiyeci ve 1 vatandaşın cenazeleri Gaziantep Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Buradaki törene ise itfaiyeci Mehmet Polat'ın kızı Eylül Polat'ın ağıtları damga vurdu. Genç kız babasını tabutuna sarılarak "Ben senin hem oğlun hem de kızındım. Sen de benim aşkımdın. Şimdi kim bana oyunca alacak, başımı kimin dizine dayayacağım" şeklinde ağıt yaktı.

Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'in jandarmadaki ifadesinde ilk kaza bölgesine 400-500 metre mesafe kala emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü, bir anda otobüsün hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Ne olduğunu anlamadı. Otobüs bir anda yalpalamaya başladı. Toparlamaya çalıştım ama başaramadım. Otobüs devrildikten sonrasını hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.