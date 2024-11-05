Gaziantep’te kız isteme kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi Hasip Dürri Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız isteme meselesi nedeniyle akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kavgayı görenler durumu 112 acil yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Muhittin ve Eyüp Kerem ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Eyüp Kerem acil serviste kurtarılamazken Muhittin Kerem ve diğer yaralı ise ameliyata alındı. Yaralılardan Muhittin Kerem'in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.