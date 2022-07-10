Gaziantep’te korkunç olay: 17 yaşındaki İsmail Demircan öldü!

Gazi G., yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, İsmail Demircan ve Semiha Koçger'e isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Semiha Koçger'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Gazi G.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.