Son dakika: Gaziantep’te korkunç olay! 7 yaşındaki Down sendromlu Eymen evinde başından vuruldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Down sendromlu Eymen Eker evde silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evde bulunan 2 pompalı tüfeğe el konuldu.