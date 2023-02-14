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Giriş Tarihi: 14.2.2023 11:29 Son Güncelleme: 14.2.2023 11:55

Gaziantep'te korkutan tahliye

Gaziantep'te ağır hasar alan ve yıkılmak üzere olan bir binadan eşya indiren depremzede görenleri hayretler içinde bıraktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te korkutan tahliye

Asrın depreminde yarısı yerle bir olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binanın 1'nci katındaki evine giren bir depremzede evdeki yatakları binanın önüne park ettiği kamyonetine attı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yatak ve bazı eşyaları indiren depremzede kendisini uyaran vatandaşlara ise, "Mecburum, eşya lazım. Binada çok kalmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Hayatını hiçe sayarak girdiği binadaki eşyaları aşağıdaki kamyonete atan depremzedenin sakin tavrı dikkat çekti.

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Gaziantep'te korkutan tahliye
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