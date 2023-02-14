Gaziantep’te korkutan tahliye

Asrın depreminde yarısı yerle bir olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binanın 1'nci katındaki evine giren bir depremzede evdeki yatakları binanın önüne park ettiği kamyonetine attı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yatak ve bazı eşyaları indiren depremzede kendisini uyaran vatandaşlara ise, "Mecburum, eşya lazım. Binada çok kalmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Hayatını hiçe sayarak girdiği binadaki eşyaları aşağıdaki kamyonete atan depremzedenin sakin tavrı dikkat çekti.