Gaziantep’te yangın! 450 dönüm fıstıklık küle döndü

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Salkım ve Tatlıcak mahalleleri arasındaki fıstık ve zeytin bahçelerinin yoğunlukta olduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fıstık ve zeytin ağaçları ile çalılıklarla kapla 450 dönümlük alan küle döndü.

Yıllarca emek verip yetiştirdikleri ağaçlarının kısa süre içinde yangında küle döndüğünü belirten vatandaşlar, "Bu bölgenin arazi koşulları nedeniyle yol yok, ulaşımı genelde yaya olarak sağlıyoruz. Bazı yerlerde küçük traktörlerle giriliyor ancak yangını söndürebilecek olan itfaiye araçları burada her yere ulaşamıyor. O nedenle yaklaşık 450 dönümlük arazi yangında küle döndü. Yangın devam ediyor. Önündeki bölgede de fıstık ve zeytin ağaçları var. Bu yangının bir önce söndürülmesi gerekiyor. Onun için de mutlaka havadan müdahale edilmesi lazım. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.