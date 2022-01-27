Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te kuyumcu soygununa ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.1.2022 22:41

Gaziantep'te kuyumcu soygununa ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep’te kuyumcu soygununa ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir kuyumcuyu soyduğu ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube ekipleri, 24 Ocak'ta Gaziler Caddesi'nde duvarını kırarak girdikleri ayakkabı dükkanından diğer bir duvarı kırarak geçtikleri kuyumcudaki bütün altınları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliler S.K. ile İ.G'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep'te kuyumcu soygununa ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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