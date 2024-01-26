Gaziantep’te MİT-Emniyet operasyonu: Depodan zehir çıktı

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) takibinde olan bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal maddeler tedarik ettiği belirlenince operasyon düğmeye basıldı.

MİT Başkanlığı ile koordineli bir şekilde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MİT tarafından takip edilen depoya baskın düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda; imalathane olarak kullanılan depoda 193 bin adet captagon hap, 79 kilo 350 gram captagon yapımında kullanılan kimyasal madde, captagon hap yapımında kullanılan tablet pres makinesi, 2 adet pompalı tüfek, 94 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram tütün ve 30 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.