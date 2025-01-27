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Giriş Tarihi: 27.1.2025 18:08 Son Güncelleme: 27.1.2025 18:08

Gaziantep'te motosiklet kazası! 2 hayat söndü

Gaziantep’te kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan motosikletin üzerinde bulunan 2 genç yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te motosiklet kazası! 2 hayat söndü

Nurdağı ilçesinin Sakçagözü mahallesi Atatürk Caddesi üzerine meydana gelen olayda, Yusuf Gilgil ve arkadaşı Ökkeş Özmiço, kullandıkları motosikletin kontrolü kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki gencin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

AK Parti Nurdağı Belediye Meclisi üyesi Cihan Gilgil'in oğlu olduğu öğrenilen Yusuf Gilgil ve arkadaşı Ökkeş Özmiço'nun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te motosiklet kazası! 2 hayat söndü
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