Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te öğrencisinin boğazını sıkmıştı! Dayakçı öğretmen hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:22 Son Güncelleme: 10.11.2022 18:24

Gaziantep'te öğrencisinin boğazını sıkmıştı! Dayakçı öğretmen hakkında flaş karar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde öğretmen Oğuzhan S.'nin bir öğrencinin boğazını sıkıp, bağırdığı anlar kameraya yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılarak öğretmen Oğuzhan S. açığa alındı.

DHA
Gaziantep’te öğrencisinin boğazını sıkmıştı! Dayakçı öğretmen hakkında flaş karar

Olay, Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Oğuzhan S., derste bir öğrencinin boğazını sıkıp, bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

DAYAKÇI ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmen ile ilgili ivedi bir şekilde incelemeler başlatılmış, şahıs hakkın soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" denildi.

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Gaziantep'te öğrencisinin boğazını sıkmıştı! Dayakçı öğretmen hakkında flaş karar
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