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Giriş Tarihi: 18.1.2022 20:01 Son Güncelleme: 18.1.2022 20:51

Gaziantep'te okullar 1 gün daha tatil

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te okullar 1 gün daha tatil

Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın. Gaziantep'imizde yoğun kar yağışı devam ediyor. İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabilir. Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği vb. ekipmanlarının olmasına dikkat edelim" dedi.

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Gaziantep'te okullar 1 gün daha tatil
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