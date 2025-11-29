Gaziantep’te otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti! 2’si ağır 4 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen araçtaki Ayşe Turan kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaralılardan Şehnaz Turan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Samet Kezer ve Latif Turan'ın hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.