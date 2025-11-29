Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti! 2’si ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 29.11.2025 14:47

Gaziantep'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti! 2’si ağır 4 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Ayşe Turan öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam
Feci kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun kuzey ve doğu gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Samet Kezer, kullandığı plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirip bariyerlere çarparak takla attı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 3'ü ağır 5 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen araçtaki Ayşe Turan kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaralılardan Şehnaz Turan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Samet Kezer ve Latif Turan'ın hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

