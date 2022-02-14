Gaziantep’te, parkta dayak ve gaspa 2 tutuklama!

Yanlarında bulunan kask ile başına vurdukları Erdal K.'yi bıçak çekip tehdit ederek telefonunu da gasbeden grup, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Erdal K., olayın ardından polise giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: