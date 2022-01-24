Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan "Minik Asiye" bu hafta taburcu edilecek
Giriş Tarihi: 24.1.2022 16:43

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan "Minik Asiye" bu hafta taburcu edilecek

AA
Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye bu hafta taburcu edilecek

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in çarşamba ya da perşembe günü taburcu edileceği belirtildi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Moralinin iyi olduğu, kendi başına yemek yiyebildiği öğrenilen Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş refakat ederek destek oluyor.

Prof. Dr. Ömer Özkan, yaptığı açıklamada, Asiye'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, neşesinin yerinde olduğunu söyledi.

Yapılan operasyonların ve nakledilen dokuların iyi olduğunu vurgulayan Özkan, "Asiye'yi bu hafta içinde çarşamba ya da perşembe günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Evde bir süre istirahat ettikten sonra başka operasyonlarımız da olacak." dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik neden öldü! Hastaneden açıklama
SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik son isteğini açıklamıştı…
Sedef Kabaş'ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu'ndan sert açıklama
İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?
Gıda, sağlık, eğitimde KVD düşüyor! Doğrudan vatandaşın cebine yansıyacak
SON DAKİKA HABERİ: Cüneyt Arkın canlı yayında Fatma Girik'i anlatırken fenalaştı: Fatma'm bekle beni orda, bekle, geliyorum
Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile keyifli paylaşım! Baba-oğul aynı sahnede!
Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı
Avrupa’nın göbeğinde iğrenç çocuk ticareti! İstismar için İngiltere’ye satılıyorlar!
SON DAKİKA | BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi: Kesintiler sona erdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan "Minik Asiye" bu hafta taburcu edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA