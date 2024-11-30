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Giriş Tarihi: 30.11.2024 11:41 Son Güncelleme: 30.11.2024 11:47

Gaziantep'te PKK operasyonu 2 terörist yakalandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 PKK/KCK üyesi yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te PKK operasyonu 2 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.D. ve B.M. isimli şahısların Nurdağı ilçesinde saklandıkları tespit edilince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese TEM, İstihbarat Unsurları, Asayiş Timleri ve 2 Komando Timi tarafından yapılan operasyonda şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Gaziantep'te PKK operasyonu 2 terörist yakalandı
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