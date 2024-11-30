Gaziantep’te PKK operasyonu 2 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.D. ve B.M. isimli şahısların Nurdağı ilçesinde saklandıkları tespit edilince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese TEM, İstihbarat Unsurları, Asayiş Timleri ve 2 Komando Timi tarafından yapılan operasyonda şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.