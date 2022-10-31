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Giriş Tarihi: 31.10.2022 21:59

Gaziantep'te PTT şubesinde silahlı soygun

Gaziantep'te bir PTT şubesine gelen kar maskeli ve silahlı soyguncu, çalışanları silahla tehdit edip yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı

İHA
Gaziantep’te PTT şubesinde silahlı soygun

Gaziantep'te bir PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mesai saatinin bitimine yakın PTT şubesine gelen kar maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanları silahla tehdit edip yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te PTT şubesinde silahlı soygun
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