Gaziantep’te sahte içki faciası: Ölü sayısı 4’e çıktı!

Tedavisi sürenler arasında bulunan Yunus Yurtseven de gece geç saatlerde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtseven'in hayatını kaybetmesiyle kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.