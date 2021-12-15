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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:48

Gaziantep'te sahte içki içen 10 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi, 7 kişinin ise durumu ağır

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te sahte içki içen 10 kişiden 3’ü yaşamını yitirdi, 7 kişinin ise durumu ağır

Gaziantep'te son 2 günde içki içtikten sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 10 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi.

Nizip ilçesinde son iki günde içki içtikten sonar rahatsızlanan 10 kişi hastaneye başvurdu. Nizip ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavileri devam eden 7 kişinin hayati tehlikelerinin ulunduğu öğrenilirken, içkiyi sattığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "13-15/12/2021 tarihleri arasında Nizip ilçemizde meydana gelen sahte alkole bağlı zehirlenme olayları kapsamında 10 vatandaşımızın zehirlendiği, vatandaşlarımızın ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelerde tedavi altına alındıkları, 3 vatandaşımızın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği olay kapsamında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G. tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, yapılan sorgusu neticesinde tutuklanmıştır" denildi.

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Gaziantep'te sahte içki içen 10 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi, 7 kişinin ise durumu ağır
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