Gaziantep’te sahte içki imalatına operasyon

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 970 litre etil alkol ile 311 litre dökme içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Sahte içki yapan şüphelilerden biri tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında 6 eve ile işyerinde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan bin 970 litre etil alkol, 311 litre dökme içki, 86 şişe içki, bin 217 adet boş şişe, 400 adet kapak, 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken biri ise serbest bırakıldı.