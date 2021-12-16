Gaziantep’te sahte içkiden ölen sayısı 4 oldu

Önceki gün Nizip'te farklı bölgelerde alkol satın alıp tüketen 10 kişi rahatsızlanınca Nizip ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılmış, Mustafa Pak, Erol Cengiz ve Özgür Türkmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hastanelerde tedavileri devam eden ve hayati tehlikeleri bulunan 7 kişi arasında yer alan Yunus Yurtseven de bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

4 kişinin öldüğü olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Nizip Emniyetin yaptığı çalışmalarda içkiyi sattığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınmış, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.