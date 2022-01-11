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Giriş Tarihi: 11.1.2022 12:06 Son Güncelleme: 11.1.2022 12:07

Gaziantep'te sahte içkiye 10. kurban

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te sahte içkiye 10. kurban

Gaziantep’te sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 41 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kente bir ay içinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Gaziantep'te evinde içtiği sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Bahri Özcan (41), 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Bahri Özcan, 9 Ocak günü evinde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Yakınları tarafından araçla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Özcan, alkol zehirlenmesi tanısıyla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özcan, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Bahri Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Nizip ilçesinde oto lastikçi dükkânı işleten Bahri Özcan'ın ölümüyle Gaziantep'te bir ay içinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

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Gaziantep'te sahte içkiye 10. kurban
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