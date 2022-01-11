Gaziantep’te sahte içkiye 10. kurban

Gaziantep'te evinde içtiği sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Bahri Özcan (41), 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Bahri Özcan, 9 Ocak günü evinde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Yakınları tarafından araçla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Özcan, alkol zehirlenmesi tanısıyla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özcan, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Bahri Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Nizip ilçesinde oto lastikçi dükkânı işleten Bahri Özcan'ın ölümüyle Gaziantep'te bir ay içinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.