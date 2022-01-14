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Giriş Tarihi: 14.1.2022 12:14 Son Güncelleme: 14.1.2022 12:33

Gaziantep'te sahte para operasyonu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te sahte para operasyonu

Gaziantep'te çalıntı araca sahte parayla yakıt alırken yakalanan kalpazanların ardından yapılan operasyonda aynı seri numaralı 150 adet 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan akaryakıt istasyonlarından ve işyerlerinden alışveriş yaparak piyasaya sahte para süren şahıslara yönelik geçen hafta yapılan operasyonla 2 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma genişletilerek yapılan çalışmanın devamında Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 151 adet aynı seri numaralı sahte 100 liralık banknot, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte para operasyonu

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 2 şüpheli hakkında yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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Gaziantep'te sahte para operasyonu
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