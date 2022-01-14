Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan akaryakıt istasyonlarından ve işyerlerinden alışveriş yaparak piyasaya sahte para süren şahıslara yönelik geçen hafta yapılan operasyonla 2 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma genişletilerek yapılan çalışmanın devamında Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 151 adet aynı seri numaralı sahte 100 liralık banknot, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte para operasyonu

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 2 şüpheli hakkında yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.