Sahte zeytinyağı operasyonu... 18 ton ürün imha edildi

Gaziantep'te yapılan gıda denetiminde sahte zeytin yağı üreten işletmeye para cezası verildi. Denetimde ele geçirilen 18 ton sahte zeytinyağı ise imha edildi. Valilik koordinasyonunda belediyelerin ilgili birimleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, kayıt dışı olarak faaliyet gösteren ve sahte zeytin yağı üreten bir işletme tespit edildi. İşletmenin boya ve aroma maddesi kullanarak zeytinyağı görünümü verdiği 18 ton ağırlığındaki ürünler imha edildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İşletmeye kayıt belgesi olmadığı için ve hijyen esaslarına uymadığı için idari para cezası uygulanmıştır. Üretilen ürünlerden numune alınmış ve analiz sonuçlarına göre işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Zeytinyağı olduğu iddia edilen etiketsiz tenekelerdeki yağlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Düşük fiyata satılan bu tür ürünlerin güvenilir gıda olmadığı bilinmelidir" denildi.