Gaziantep’te şehit öğretmen Ayşenur Alkan anısına yürüyüş düzenlendi

Yürüyüş öncesi konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'da, "Türk milleti olarak 1071'den 1453'e, Çanakkale harbinden Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar bir öldük, bin dirildik. Ayşenur kardeşim şu an cennette inşallah. Biz onu kalbimizde yaşatacağız. Bu bayrak inmesin diye yeni nesiller yetiştireceğiz. Taksim'de ve Karkamış'ta olanlardan çok hüzünlüyüz ama dimdik ayaktayız, bizi yıkamazlar" şeklinde konuştu.