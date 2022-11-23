Gaziantep’te şehit öğretmen Ayşenur Alkan anısına yürüyüş düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Üniversite Bulvarı'nda bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılan Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Ben yavrumu kaybettim, bir tek kızım vardı benim. Yokluklarla okudu, okul hevesi vardı, öğrencilerini, kitapları severdi. Benim kızım çok iyi niyetliydi. Yapanları Allah kahretsin. Kızım için ayağa kalkan herkesten de Allah razı olsun" diye konuştu.
Yürüyüş öncesi konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'da, "Türk milleti olarak 1071'den 1453'e, Çanakkale harbinden Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar bir öldük, bin dirildik. Ayşenur kardeşim şu an cennette inşallah. Biz onu kalbimizde yaşatacağız. Bu bayrak inmesin diye yeni nesiller yetiştireceğiz. Taksim'de ve Karkamış'ta olanlardan çok hüzünlüyüz ama dimdik ayaktayız, bizi yıkamazlar" şeklinde konuştu.