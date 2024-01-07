Gaziantep’te silahlı çatışma: 1 ölü!

Olay, gece saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Ömer Amiklioğlu'na isabet etti.